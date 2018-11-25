الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

«العمل» تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

«العمل» تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

الكشف عن مكان دفن الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح»

الكشف عن مكان دفن الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح»

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

وفاة طفل بعد سقوطه داخل خزان منزله بمكة

وفاة طفل بعد سقوطه داخل خزان منزله بمكة
0

تواصل – مكة المكرمة:

لقي طفل مصرعه غرقاً بخزان منزله، مساء الأحد، بضاحية الجعرانة، بمكة المكرمة، وتباشر الجهات الأمنية وقائع الحادث.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مقيم مالي الجنسية، أفاد بسقوط طفل يبلغ من العمر سنتين في خزان منزله، نتج عنه وفاة الطفل، فيما تم إخراجه بواسطة ذويه، قبل وصول الجهات المختصة.

وباشرت دوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع موقع البلاغ، وإعداد محضر مشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل جثمان الطفل لثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالعزيز.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «مركز العمليات الأمنية» بشأن هذا الطريق

تنبيه مهم من «مركز العمليات الأمنية» بشأن هذا الطريق

كيف تصرفت الجهات الأمنية بمكة مع «صرافة بنكية» سقطت بطريق السيل؟

كيف تصرفت الجهات الأمنية بمكة مع «صرافة بنكية» سقطت بطريق السيل؟

مكة.. إنقاذ عائلة احتجزتها تجمعات المياه (صور)

مكة.. إنقاذ عائلة احتجزتها تجمعات المياه (صور)

تنبيه متقدم لأهالي مكة والباحة بهطول أمطار رعدية

تنبيه متقدم لأهالي مكة والباحة بهطول أمطار رعدية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>