وفاة طفل بعد سقوطه داخل خزان منزله بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

لقي طفل مصرعه غرقاً بخزان منزله، مساء الأحد، بضاحية الجعرانة، بمكة المكرمة، وتباشر الجهات الأمنية وقائع الحادث.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مقيم مالي الجنسية، أفاد بسقوط طفل يبلغ من العمر سنتين في خزان منزله، نتج عنه وفاة الطفل، فيما تم إخراجه بواسطة ذويه، قبل وصول الجهات المختصة.

وباشرت دوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع موقع البلاغ، وإعداد محضر مشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل جثمان الطفل لثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالعزيز.