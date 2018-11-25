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أثار الانتقادات.. رئيس تشاد يزور الكيان الصهيوني لأول مرة منذ قطع العلاقات

أثار الانتقادات.. رئيس تشاد يزور الكيان الصهيوني لأول مرة منذ قطع العلاقات
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تواصل – وكالات:

زار الرئيس التشادي إدريس ديبي القدس، أمس الأحد، والتقى برئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتانياهو، في أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي للكيان المحتل منذ قطع العلاقات الثنائية بين البلدين عام 1972.

يذكر أن هذه أول زيارة لرئيس تشادي للكيان المحتل منذ تأسيسه، وفي مطلع نوفمبر الجاري، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن وفدًا إسرائيليًّا رفيع المستوى، أجرى زيارة مؤخرًا إلى جمهورية تشاد، معتبرة أن تلك الزيارة ستكون بداية لاستئناف العلاقات بين البلدين، عقب قطعها في سنوات السبعينيات من القرن الماضي.

وأثارت هذه الزيارة للرئيس التشادي عاصفة من الانتقادات على المستوى العربي والإسلامي وكذلك في الداخل التشادي، بسبب ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

 

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