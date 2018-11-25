400 مصاب في زلزال ضرب شمال غرب إيران بقوة 6.3 درجة

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر إعلامية إصابة 400 شخص بسبب زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب محافظات غرب وشمال غرب إيران، مضيفاً أن سكان العاصمة شعروا به.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الهزة وقعت في الساعة الثامنة من مساء الأحد، بعمق 7 كم داخل الأرض وعلى بعد 17 كم من مدينة “سربل ذهاب”.

وشعر سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران بالهزة.

من جهته، أكد المتحدث باسم طوارئ إيران مجتبی خالدي، أن مركز الزلزال وقع قرب مدينة سربل ذهاب التي ضربها العام الماضي زلزال مدمر راح ضحيته نحو 600 شخص.

وقال إن “40 مصاباً راجعوا المشافي حتى الآن نتيجة إصابات طفيفة جراء خروجهم فزعين من بيوتهم”.

وقال محافظ كرمانشاه: “وقعت إصابات جراء خروج الناس من منازلهم لحظة شعورهم بالزلزال”، فيما أعلن عن وقوع 50 إصابة في صفوف المدنيين في مدينة سربل ذهاب، و50 شخصاً في جيلان غرب، و15 في مدينة قصر شيرين.

وأرسل الهلال الأحمر الإيراني 6 فرق إلى مناطق الزلزال، وذكر أن المدينة انقطع عنها التيار الكهربائي.

من جانبه، أعلن رئيس قوات الإمداد الإيراني، أن “الزلزال وقع في مناطق أعيد إعمارها بسبب زلزال العام الماضي”.

وأكد رئيس مركز الزلازل في إقليم كرمانشاه، وقوع أكثر من 5 آلاف و500 هزة ارتدادية في كرمانشاه منذ زلزال العام الماضي المدمر.

من جهة أخرى، شعر سكان العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى، بهزة أرضية، قدرت قوتها بـ 4.2 على مقياس ريختر.

وقالت مصادر في بغداد إن قوة الهزة كانت متفاوتة بين منطقة وأخرى، وأنها طالت محافظات بابل، والديوانية، وواسط، وذي قار، والنجف، بالإضافة إلى كربلاء.