الناتج المحلي 684 مليار دولار.. المملكة في المرتبة الـ17 بين اقتصاديات «العشرين»

تواصل – الرياض:

تحتل المملكة المرتبة الـ17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017، بـ684 مليار دولار (2.564 تريليون ريال).

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، فضلاً عن عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة: (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).

ويبلغ الناتج المحلي للاتحاد 17.28 تريليون دولار يحتل بها المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حال ضمه للترتيب.

وتتألف مجموعة العشرين التي تعقد اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين الجمعة المقبل من 19 دولة، إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.