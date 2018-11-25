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«التحالف» يُدمر 36 لغماً حوثياً جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي

«التحالف» يُدمر 36 لغماً حوثياً جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحري اكتشفت وفجرت 86 لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، مؤكداً أن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ 36 لغماً بحرياً تم زراعتها مؤخراً، بينها 13 لغماً بحرياً تم زراعتها بطريقة عشوائية.

وتشمل هذه الألغام على ألغام معلقة وألغام طافية تم زراعتها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة خطوط الموصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به من أعمال إرهابية وعدائية ومنها مؤخراً زراعة تلك الألغام البحرية لهو دليل قاطع بعدم جدية هذه الميليشيا لوقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، ولا تعبر عن الرغبة الجادة لبذل جهود الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية القانونية لأي أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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