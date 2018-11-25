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15 ألف زيارة و8 آلاف طلب تمويل في ختام «سكني إكسبو 2018» (صور)

15 ألف زيارة و8 آلاف طلب تمويل في ختام «سكني إكسبو 2018» (صور)
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تواصل – الرياض:

شهد معرض “سكني إكسبو 2018” الذي اُختتم الجمعة الماضية، زيارة أكثر من 15000 أسرة من مستفيدي “برنامج سكني”، خلال فترة فعالياته التي امتدت لتسعة أيام بمدينة الرياض.

وتمكن المعرض الذي نظمه “برنامج سكني” برعاية وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من خلال جمعه لــ 43 مطوراً عقارياً و16 جهة تمويلية، أن يطرح باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي صممت لتناسب كافة شرائح المجتمع؛ الأمر الذي يسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية، كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.

من جانبه، أكد حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أن عدد طلبات التمويل العقاري خلال المعرض تجاوزت حاجز الـــ 8000 طلب تمويل، تنوعت ما بين “البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة”.

وأضاف: حرص الصندوق العقاري على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج “القرض العقاري”، من خلال خدمة المستشار العقاري التي أتاحت أمام المستفيدين عدة خيارات وحلول تمويلية تلائم إمكاناتهم المالية، وتسهم في تملكهم “للمسكن الأول”، حيث حصد “سكني إكسبو 2018” نسبة 80% لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعرض بشكل عام، كما وصلت نسبة توصية الزوار لأقاربهم وأصدقائهم بزيارة المعرض 82%.

واختتم العصيمي حديثه بالتأكيد على أن الصندوق وفي ظل اكتمال منظومة الحلول التمويلية لديه، يقدم كافة خدماته من خلال 37 فرعاً تابعة له بمختلف مناطق المملكة، تعمل على مدى الأسبوع، لتقدم للمستفيدين الاستشارات العقارية والدعم اللازم، وتطرح أمامهم عدة خيارات من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على تعجيل تملكهم “للمسكن الأول”، تأكيداً لرسالة الصندوق العقاري بحرصه منذ تأسيسه على خدمة المواطنين، وتسهيل كافة إجراءاتهم للحصول على مساكنهم الملائمة، وسعيه للانتهاء من قوائم الانتظار خلال 2020، وإسهامه برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60%.

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