أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علق محمد الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، على غرق العديد من الأحياء بالمنطقة بمياه الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال في اتصال هاتفي، مع برنامج “معالي المواطن” المذاع عبر فضائية ” إم بي سي” إن الأمطار التي هطلت خلال 5 ساعات فقط بلغت 125 مليمتر، وهي حالة استثنائية حيث تعادل سنة مطرية كاملة.

وأضاف أنه تم تصريف أكثر من مليوني و400 ألف متر مكعب من خلال محطات وآليات الصرف، وتم نشر أكثر من 500 عامل و380 معدة وآلية.

وتابع الصفيان أنه تم التعامل مع الكثير من الطرق والأحياء، ويجري التعامل مع بعض الأحياء التي لا يوجد بها شبكات تصريف الأمطار.

وعن غرق حي “الفاخرية 1″، قال إن الحي يوجد به نظام تصريف وسيتم تسلم المخطط بالكامل عام 1441 هـ.

أما عن أسباب غرق نفق الأمير نايف مع الملك فهد رغم أنه تكلف قرابة الـ30 مليون ريال قال متحدث أمانة الشرقية “إن النفق شهد حالات مطرية عديدة، وتم إغلاقه احترازياً حتى يتم استيعاب كميات الأمطار فيه، وكذلك الأحياء القريبة كانت تصب مياهها في النفق ويجري التعامل معه وافتتاحه مرة أخرى”.