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عاملة منزلية تدعي تعرضها للضرب في تبوك.. و«العمل» تباشر

عاملة منزلية تدعي تعرضها للضرب في تبوك.. و«العمل» تباشر
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مساء أمس السبت التحقيق في قضية عاملة منزلية، ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، وادعت تعرُّضها للضرب؛ وذلك للتأكد من صحة ما ادعت به.

يأتي ذلك فيما نسق فرع الوزارة فور انتشار المقطع مع الجهات ذات العلاقة، وجرى تأمين سكن لها في مركز الإيواء لحين استكمال الإجراءات النظامية.

وأوضحت وزارة العمل أن التقارير الطبية الأولية أظهرت أن العاملة المنزلية في صحة جيدة.

يُذكر أن العاملة ادعت في مقطع فيديو، متداول تعرضها للضرب من مكفولها. وقد تعاملت الجهات الأمنية مع الحالة، فيما تابع فرع وزارة العمل بالمنطقة الحالة منذ دخولها المستشفى حتى تأمين السكن لها من خلال فريق مكلف.

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