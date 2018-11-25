الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

بنجلاديشي يُصدر هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي (صور)

بنجلاديشي يُصدر هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي (صور)

استشاري يحذر من خطأ «يُدمِّر الصحة» مع الأمطار والسيول

استشاري يحذر من خطأ «يُدمِّر الصحة» مع الأمطار والسيول

«مدني الدمام» ينقذ مجموعة طالبات تعطلت حافلتهن وسط السيول (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني في مدينة الدمام من إنقاذ عدد من الطالبات بعد أن تعطلت حافلتھن في السیول التي جرت في بعض شوارع المدينة نتیجة ھطول الأمطار الغزيرة.

وأظھر مقطع فیديو رجال الدفاع المدني أثناء عملیة الإنقاذ التي استخدمت فیھا مراكب مطاطیة خاصة حملت الطالبات من الحافلة المتوقفة وسط المیاه إلى بر الأمان.

يُذكر أن المنطقة الشرقیة شھدت الیوم ھطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تفاعل معھا المواطنون عبر وسم أمطار الشرقیة، مطالبین بتعلیق الدراسة من قبل وزارة التعلیم، في ظل ھذه التقلبات الجوية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من السيول بـ «الليث» غداً

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من السيول بـ «الليث» غداً

السيول تغرق الأحياء الجنوبية بالليث.. وطيران الأمن يتدخل

السيول تغرق الأحياء الجنوبية بالليث.. وطيران الأمن يتدخل

مكة.. إنقاذ عائلة احتجزتها تجمعات المياه (صور)

مكة.. إنقاذ عائلة احتجزتها تجمعات المياه (صور)

الأمطار تتسبب في انكسار السد الترابي بـ«الليث».. وإنقاذ 15 شخصاً (فيديو)

الأمطار تتسبب في انكسار السد الترابي بـ«الليث».. وإنقاذ 15 شخصاً (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>