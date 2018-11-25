«مدني الدمام» ينقذ مجموعة طالبات تعطلت حافلتهن وسط السيول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني في مدينة الدمام من إنقاذ عدد من الطالبات بعد أن تعطلت حافلتھن في السیول التي جرت في بعض شوارع المدينة نتیجة ھطول الأمطار الغزيرة.

وأظھر مقطع فیديو رجال الدفاع المدني أثناء عملیة الإنقاذ التي استخدمت فیھا مراكب مطاطیة خاصة حملت الطالبات من الحافلة المتوقفة وسط المیاه إلى بر الأمان.

يُذكر أن المنطقة الشرقیة شھدت الیوم ھطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تفاعل معھا المواطنون عبر وسم أمطار الشرقیة، مطالبین بتعلیق الدراسة من قبل وزارة التعلیم، في ظل ھذه التقلبات الجوية.