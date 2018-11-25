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وظائف صحية شاغرة بجامعة المجمعة.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف صحية شاغرة بجامعة المجمعة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة المجمعة توفر عدد من الوظائف الشاغرة على سلم الوظائف الصحية؛ للعمل في الخدمات الطبية وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية طب الأسنان.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – طبيب استشاري (جميع التخصصات).
2 – طبيب نائب (جميع التخصصات).
3 – صيدلي.
4 – أخصائي استشاري (جميع التخصصات).
5 – أخصائي أول (المختبرات الطبية).
6 – طبيب مقيم.
7 – صيدلي.
8 – أخصائي تثقيف صحي.
9 – فني سجلات طبية.

موعد وطريقة التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/03/18هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1440/03/21هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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