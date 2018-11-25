«العدل» تعلن عن وظائف أمن وسلامة في 13 منطقة.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم على المسابقة الوظيفية للرجال (المرتبة الرابعة)، لوظائف (الأمن والسلامة) للعمل بالمناطق التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف).

الشروط:

1 – يشترط توفر دبلوم إعدادي مدته سنة بعد الثانوية العامة ويلزم إرفاق جميع الوثائق إلكترونياً.

2 – خبرة لمدة أربع سنوات في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص مسجلة بالتأمينات الاجتماعية ويلزم إرفاقها إلكترونياً.

3 – أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

4 – أن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء.

5 – أن لا يكون قد صدر عليه حكم في قضية أمنية.

6 – أن لا يكون عسكرياً على رأس العمل والخدمة العسكرية السابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل.

7 – أن يكون لديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة.

8 – أن لا يكون المتقدم متقاعداً أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية.

9 – أن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط، ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

– يجب إرفاق صورة شهادة الثانوية العامة + صورة من الدبلوم المطلوب + مشهد الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة معتمداً بالخبرة المطلوبة، مع مراعاة إرفاق سجل خبرات القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية + صورة واضحة من الهوية الوطنية (امتداد الصورة png/jpg) بحجم لا يتجاوز 1 ميجا لجميع الصور المرفقة.