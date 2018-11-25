«هيئة المهندسين» تعلن شروط استقدام الأجانب للمملكة

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أكد المتحدث الرسمي للھیئة السعودية للمھندسین، المھندس عبدالناصر العبداللطیف، منع دخول أي مھندس درجة أولى إلى المملكة، لافتاً إلى أن استقدام أي مھندس يستوجب أن يتوافر لديه خبرة 5 سنوات على الأقل.

وأوضح العبداللطیف أن الھیئة تشترط في أي مھندس أن يكون لديه صفة مھندس مشارك فما فوق معتمدة من جھة علمیة رسمیة معترف بھا في بلاده، فضلاً على اجتیازه اختبارات في بلاده قبل أن يتم استقطابه، وذلك ضمن خدمة “اجتیاز” التي أطلقتھا الھیئة أخیراً.

وأوضح أن خدمة “اجتیاز” تلزم أي مھندس يرغب في العمل في المملكة التسجیل في الھیئة السعودية للمھندسین قبل قدومه والتعاقد معه، نافیاً أن تساھم تلك الإجراءات في رفع تكلفة المھندس الأجنبي؛ وفقاً لـ”مكة”.

وأشار إلى أن ھذه الخدمة تھدف إلى رفع جودة المھندس المستقدم للمملكة، والقضاء على الشھادات المزورة في القطاع الھندسي والمھندسین الوھمیین، كما أنھا ستتیح الفرصة للمھندسین السعوديین خاصة حديثي التخرج.

وقررت الھیئة منذ الأول من يناير 2018 إيقاف استقدام المھندسین الوافدين الذين تقل خبرتھم المھنیة عن خمس سنوات بشكل نھائي.