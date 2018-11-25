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الكشف عن مكان دفن الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح»

الكشف عن مكان دفن الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح»
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تواصل – وكالات:

كشف قيادي بحزب المؤتمر اليمني، الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، عن مكان دفنه.

جاء ذلك رداً على معلومات تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أنه سيدفن بعاصمة البلاد المؤقتة عدن.

وقال القيادي بحزب المؤتمر، في صنعاء، طاهر حزام، إن الرئيس الراحل الذي قتله الحوثيون، العام الماضي “دفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء”.

وجاء في منشور على حساب القيادي بالفيسبوك “نقول ونكرر دفن الشهيد علي عبدالله صالح طيب الله ثراه، في مقبرة خلف المستشفى العسكري بصنعاء بحضور يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وآخرين، بعد رفض السفير أحمد علي عبدالله صالح نجل الشهيد دفنه في مقبرة حصن عفاش بسنحان”.

وأضاف أنّ نجل صالح “أصر على دفنه في جامع الصالح؛ وهو ما جعل الأخ عوض عارف الزوكا يدفن والده عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يُدفن الاثنان في جامع الصالح”.

وحول حقيقة المزاعم عن التوجه لدفنه في عدن قال طاهر حزام، في المنشور “جثمان صالح ليس في ثلاجة، ولا سيقبر في عدن”.

ولم يشر قيادي المؤتمر إلى تاريخ الدفن، أو سبب دفنه بصورة سرية، وبدون حضور أحد من أقاربه وقيادات أخرى في حزب المؤتمر.

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