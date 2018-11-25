الدمام.. الأمطار تُغرق قاعات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة الدمام اليوم الأحد، تسرب مياه الأمطار إلى داخل القاعات الدراسیة والممرات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فیصل، وتسببت في سقوط أجزاء من السقف الداخلي، وطلبت الجامعة من الجمیع الخروج حفاظاً على سلامتھم.

ووثقت مقاطع فیديو تداولھا عدد من طالبات الجامعة تسرب المیاه عبر السقف والنوافذ، حیث بدت إحدى القاعات وبعض الممرات مغطاة بالمیاه، فیما يقوم بعض العمال بمحاولة إخراج المیاه.

وقال عدد من الطلاب والطالبات عبر ھاشتاق يحمل اسم الجامعة إلى أن ھناك أخطاءً كبیرة في تصمیم وتنفیذ مباني الجامعة، مطالبین بإجراء تحقیق في الأمر ومحاسبة المقصرين.

كما انتقد الطلاب تأخر إدارة الجامعة في اتخاذ قرار تعلیق الدراسة، لافتین إلى أنھم تلقوا رسائل على جوالاتھم بعد ظھر الیوم تطلب منھم ومن جمیع الموظفین الخروج من الجامعة.

يأتي ذلك فيما نشر حساب الجامعة على موقع “تويتر” تغريدة جاء فیھا: “نظراً للأحوال الجوية واستمرار ھطول الأمطار ولسلامة الطلاب والطالبات وموظفینا سیكون خروج الجمیع من الآن”.