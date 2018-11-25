الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

بنجلاديشي يُصدر هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي (صور)

بنجلاديشي يُصدر هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي (صور)

استشاري يحذر من خطأ «يُدمِّر الصحة» مع الأمطار والسيول

استشاري يحذر من خطأ «يُدمِّر الصحة» مع الأمطار والسيول

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من السيول بـ «الليث» غداً

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من السيول بـ «الليث» غداً
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عدد من قادة بعض المدارس بمحافظة الليث، تعليق الدراسة غداً الاثنين، وذلك بسبب التجمعات المائية المحيطة بتلك المدارس التي أصبحت تشكل خطراً على الطلاب.

وتلقى عدد من أولياء الأمور رسائل نصية من المدارس التي يدرس بها أبناؤهم، تفيد بتعليق الدراسة فيها غداً.

يُذكر أن أغلب مدارس الليث الواقعة داخل المحافظة تعتبر شبه محاصرة بالمياه من جميع الجهات، في الوقت الذي تعمل فيه آليات البلدية على شفطها إلا أن كميات المياه عالية، وقد تستغرق أياماً عدة لإزالتها.

وتعرض عدد من الأحیاء الجنوبیة بمحافظة الليث للغرق جراء الأمطار الغزيرة، التي تسببت في جرف السیارات وبداخلھا مواطنون محتجزون، فیما لجأ السكان إلى أسطح المباني تحسباً لحدوث حرائق نتیجة تماسات كھربائیة وسط شائعات عن احتمال انھیار سد اللیث وتسببھ في إغراق المنازل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني الدمام» ينقذ مجموعة طالبات تعطلت حافلتهن وسط السيول (فيديو)

«مدني الدمام» ينقذ مجموعة طالبات تعطلت حافلتهن وسط السيول (فيديو)

«الأرصاد» تُعلن الوقت المتوقع لانتهاء الحالة المطرية على محافظات مكة

«الأرصاد» تُعلن الوقت المتوقع لانتهاء الحالة المطرية على محافظات مكة

«الأرصاد» تنبه سكان نجران عن هطول أمطار رعدية

«الأرصاد» تنبه سكان نجران عن هطول أمطار رعدية

خريطة توقعات أمطار الأحد على مناطق المملكة

خريطة توقعات أمطار الأحد على مناطق المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>