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غدًا.. «الغذاء والدواء» تُطلق نظام التتبع الدوائي

غدًا.. «الغذاء والدواء» تُطلق نظام التتبع الدوائي
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تواصل – فريق التحرير:

تطلق الهيئة العامة للغذاء والدواء، غدًا الاثنين، نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، وذلك ضمن مبادراتها في «برنامج التحوّل الوطني 2020».

وتهدف من خلال المشروع إلى توفير أداة إلكترونية تساعدها على تتبع المستحضرات في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعدها على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والأهلية، والمستوصفات والمراكز الصحية، والمستودعات الحكومية والتجارية المخصصة لاستيراد وتخزين الأدوية، والمصانع الدوائية، والصيدليات، والمستهلك النهائي للدواء.

ويعمل نظام التتبع الإلكتروني على الحد من تداول المستحضرات المغشوشة، وتوفير الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة أو الموقوفة، وتوفير بيانات المستحضرات المتداولة في السوق.

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