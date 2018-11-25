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على طريقة «الحوت الأزرق».. لعبة إلكترونية تدفع طالبًا لقتل معلمته

على طريقة «الحوت الأزرق».. لعبة إلكترونية تدفع طالبًا لقتل معلمته
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تواصل – وكالات:

عاد خطر ممارسة الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها السلبية للظهور مرة أخرى، وكان آخر الجرائم المرتكبة بسببها، قيام طالب بقتل معلمته في مدينة الإسكندرية بمصر.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أمس السبت، تفاصيل الجريمة البشعة، موضحة أن قسم أول المنتزه بالإسكندرية تلقى بلاغاً بالعثور على جثة المواطنة “هانم. م.ع ” البالغة من العمر 59 سنة وتعمل مدرسة، داخل شقتها.

وبالانتقال عُثر على جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال في شقتها الواقعة بالطابق الرابع، وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة، كما تم العثور على حقيبة مدرسية بداخلها سكين كبيرة الحجم داخل كيس بلاستيك، وورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، وبعض الأدوات المدرسية وحذاء رياضي وجاكت رجالي.

وتوصلت تحريات أجهزة البحث بقطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “سيف الدين إ.س” البالغ من العمر 16 عاماً، ويدرس بالصف الأول الثانوي، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه جريمة القتل، وقرر قيامه بممارسة إحدى الألعاب الإلكترونية على الكمبيوتر والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع أحد مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب، حيث ولَّدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل.

وقام طالب الثانوية بإحضار سكينين من منزله، وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعياً لتلقيه درساً خصوصياً لديها، ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء، وغافلها ووجه لها العديد من الطعنات ما أسفر عن وفاتها، وفر هارباً تاركاً حقيبته وحذاءه.

وكشف الطالب أنه تخلص من السكين المستخدم في ارتكاب جريمة القتل بأحد الشوارع، مشيراً إلى أنه ارتكب الحادث تزامناً مع عيد ميلاده.

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