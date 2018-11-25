حُقن المنشطات.. أخطر مما تتصورون

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تواصل – وكالات:

دراسة جديدة تحذّر الرّجال من تناول حقنٍ وعقاقير تحتوي على هرمون التوستيسترون Testosterone وزيت سينثتيك Synthetic oil لأنها تزيد خطر الوفاة المبكرة.

الأبحاث التي أجريت في جامعة كوبنهاغن بالدانمارك وجدت أن خطر الوفاة المبكرة قد تضاعف 3 مرات لدى من يتناولون هذه المنشطات. وإضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الآثار الجانبية للاستخدام المفرط لهذه الأدوية، منها حب الشباب، وزيادة حجم ثدي الرجل.

وتفيد تقارير طبية بأن 6 بالمائة من الرجال يتناولون منشطات أندروجينيد أنابوليك سترويد، ومنها هرمون التوستيسترون وزين سينثتيك. وبحسب الدراسة التي نُشرت في “جورنال أوف إنترنال ميديسن” لا تزال المعرفة قليلة بالآثار الجانبية لهذه العقاقير، التي يتم ترويجها باعتبارها مفيدة لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني للرياضيين.

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