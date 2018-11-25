نوع الشاشة يحدد المسافة الصحيحة للجلوس.. تعرف على التفاصيل

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أكدت هيئة اختبار السلع الألمانية أنَّه يتعين على عشاق مشاهدة الأفلام، الذين يرغبون في اقتناء أجهزة تلفاز بشاشات كبيرة قياس 55 و 60 بوصة، مراعاة وجود مسافة كافية بين الأريكة وشاشة التلفاز، مؤكدة أنَّه من الأفضل وجود بضعة أمتار.

وتعتبر دقة وضوح الأفلام من العوامل المهمة لمتعة المشاهدة؛ فعند مشاهدة المحتويات بدقة UHD (3840 x 2160 بيكسل)، المتوفرة في خدمات البث وبعض أسطوانات البلوراي، فإنَّه يمكن الاقتراب من الشاشة بعض الشيء للاستمتاع بالمشاهدة.

وبالنسبة للمحتويات بدقة Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، التي توفرها بعض أجهزة التلفاز، فإنَّه من الأفضل الابتعاد عن الشاشة، لأن المحتويات تظهر بتفاصيل أقل.

ونظرًا لأنَّ تفضيلات المشاهدة تلعب دورًا مهمًا، فإنَّ الخبراء الألمان ينصحون بتجريب أجهزة التلفاز في المتجر.

وأكدت الهيئة الألمانية أنَّ أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة تعرض الصور ومقاطع الفيديو بجودة فائقة، وذلك بعد قيامها باختبار 34 تلفاز UHD مزوداً بوظيفة الإنترنت وبشاشة قياس 55 و 65 بوصة، وأشارت الهيئة أيضًا إلى تفوق الأجهزة المزودة بشاشة OLED على موديلات LCD فيما يتعلق بجودة الصورة.

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