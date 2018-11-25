«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت المتجاوزة إيراداتها السنوية 40 مليون ريال لتقديم إقراراتها قبل نهاية نوفمبر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

«قياس» يعلن خبرًا مهمًا لمن يرغب في التقدم لمهنة التدريس

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

بنجلاديشي يُصدر هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي (صور)

بنجلاديشي يُصدر هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي (صور)

استشاري يحذر من خطأ «يُدمِّر الصحة» مع الأمطار والسيول

استشاري يحذر من خطأ «يُدمِّر الصحة» مع الأمطار والسيول

«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت المتجاوزة إيراداتها السنوية 40 مليون ريال لتقديم إقراراتها قبل نهاية نوفمبر

«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت المتجاوزة إيراداتها السنوية 40 مليون ريال لتقديم إقراراتها قبل نهاية نوفمبر
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال وأكثر، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه يتعين على المنشأة تقديم إقراراتها الخاضعة للضريبة إلكترونياً، وذلك عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار الضريبي المقدّم.

وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، وحثت المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات.

وذكّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالغرامات التي تفرض على المنشآت في حال تخلفها عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، والتي تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافةً إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة GAZT.GOV.SA.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل» تدعو هذه المنشآت لسرعة التسجيل في «القيمة المضافة»

«الزكاة والدخل» تدعو هذه المنشآت لسرعة التسجيل في «القيمة المضافة»

«الزكاة والدخل»: نفذنا 25 ألف زيارة ميدانية لتوعية المنشآت بالقيمة المضافة

«الزكاة والدخل»: نفذنا 25 ألف زيارة ميدانية لتوعية المنشآت بالقيمة المضافة

«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية الشهر

«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية الشهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>