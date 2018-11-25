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فتح المجال للراغبين في الانضمام للجان الخليجية الهندسية

فتح المجال للراغبين في الانضمام للجان الخليجية الهندسية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الهندسي الخليجي عن فتح المجال للراغبين في الانضمام للجان الخليجية الهندسية للمهندسين الخبراء، وذلك تفعيلاً لما ورد في نظام الاتحاد، أن يقدم الاتحاد المشورة الفنيّة في مجال اختصاصها.

وأوضح أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال عبدالله آل حمد أن الهدف من إنشاء اللجان الخليجية للمهندسين الخبراء في دول مجلس التعاون الخليجي هو أن تكون مرجعاً خليجياً للمعلومات والمشورة الفنية، وتكون جاهزة لتقديم الخدمة وقت ما تقتضي الحاجة لذلك في جميع التخصصات.

وبين الدكتور آل حمد أن تشكيل هذه اللجان يكون وفق آلية دقيقة ومعايير مهنيّة وعلميّة متقدّمة، قام بإعدادها فريق عمل متخصص، حيث تتكون كل لجنة من عدد من المهندسين الخبراء يتم تقييم مؤهلاتهم وخبراتهم من قبل فريق متخصص ذي خبرة عالية في أعمال التحكيم والتقييم، مشيراً إلى أن هذه اللجان تختص في العديد من التخصصات الهندسية الرئيسية وتفرعاتها وفق الحاجة، ومنها الهندسة المدنيّة، والمعماريّة، وهندسة التخطيط الحضري، والهندسة الميكانيكيّة، والكهربائية، وهندسة البترول، والكيميائية وإدارة المشاريع، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة الصناعيّة، والزراعية وهندسة السلامة الزلازل.

وأشار أمين الاتحاد الهندسي الخليجي إلى أن إجراءات ومعايير التقييم واختيار المهندسين الخبراء للمشاركة في هذه اللجان، التي سيتولاها فريق التقييم والاختيار وفق اشتراطات أساسية للدرجة المهنيّة الحاصل عليها المرشح، تشمل معايير مهنيّة وعلمية دقيقة للخبرة العلمية والعملية مثل الشهادات الجامعية العليا الماجستير, والدكتوراه، ودرجات التأهيل التخصصية الدولية في مجال التخصص، وممارسة العمل التخصصي الهندسي والبروز في التخصص.

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