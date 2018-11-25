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«مدني الشرقية» يدعو لأخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية

«مدني الشرقية» يدعو لأخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكل خطرًا على حياتهم .

وأهابت المديرية بالمنطقة المتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية إلى الخروج وسلك الطرق أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات, داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها.

كما طالبت المواطنين والمقيمين بالالتزام بشروط السلامة، والتي من بينها الحذر من السباحة في الأودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعوق الحركة حتى لمن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يعرف عمق المياه بها.

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