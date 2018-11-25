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3 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية بـ «صحة الرياض»

3 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية بـ «صحة الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت صحة الرياض أن عدد المرضى المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة الرياض خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ (3227) مريضاً .
وأفادت أن عدد المرضى المسجلين بالبرنامج في الفئة العمرية من (14 سنة أو أقل) بلغ (21) مريضاً، والفئة العمرية (14 سنة وأقل من 65 سنة) بلغ (1277) مريضاً، أما عدد المرضى للفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، فقد بلغ (1929) مريضاً.
ولفتت إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل غيارات الجروح والتغذية باستخدام الأنابيب ومتابعة السكر وضغط الدم، وإجراء التحاليل والقسطرة البولية والدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة العلاج النفسي والاجتماعي وتقديم خدمات التوعية الصحية للمرضى وأسرهم، مبينة أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية ( علاجية ، وقائية ، تأهيلية وتوعوية واجتماعية ) التي تقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.
يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الإمكانات والأنظمة مما له الأثر الإيجابي النفسي والاجتماعي والصحي.

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