عادة قد تُفقدك سمعك أثناء السفر بالطيران.. احذرها

تواصل – وكالات:

طالب تقرير طبي المسافرين بتجنب النوم أثناء مرحلتي إقلاع وهبوط الطائرة تفادياً لمخاطر صحية، محذراً من عواقب هذا السلوك على الأذنين.

وأوضح التقرير أن هذه العادة قد تُفقد المسافر حاسة السمع، مشيراً إلى أنه خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، تحدث تغييرات في ضغط الهواء داخل الطائرة، ما قد يتسبب للمسافر النائم بأضرار قد تكون خطيرة على حاسة السمع.

وأوضح أنه في حال كان المسافر نائماً، فإن دماغه قد لا تكون قادرة على العمل بنفس النشاط والكفاءة في تهدئة العضلات عند التوتر، الذي قد يصيب طبلة الأذن، مما يتسبب في الشعور بالدوار والتهابات الأذن، وربما يؤدي إلى تلف الطبلة وفقدان حاسة السمع.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المسافر المستيقظ، قد تكون دماغه قادرة على تخفيف الضغط الواقع على طبلة الأذن والحفاظ على توازنه داخلها.