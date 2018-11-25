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أغرب تقنية علمية لتقليل مخاطر التغير المناخي.. تخفض الاحترار إلى النصف

أغرب تقنية علمية لتقليل مخاطر التغير المناخي.. تخفض الاحترار إلى النصف
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تواصل – وكالات

يقترح العلماء طريقة لمعالجة تغير المناخ من خلال رش المواد الكيميائية لتعتيم الشمس بالغلاف الجوى للأرض، ويقول العلماء: إن تقنية تعرف باسم حقن الأيروسول الستراتوسفيرى (SAI) يمكن أن تقلل من معدل الاحترار العالمي إلى النصف، وقد قاد البحث علماء في جامعات هارفارد ويايل ونشروا في دورية أبحاث الأبحاث البيئية.

ووفقاً لموقع “ديلى ميل” البريطاني، تتضمن الفكرة رش كميات كبيرة من جسيمات الكبريتات في طبقة الستراتوسفير السفلى للأرض على ارتفاعات تصل إلى 12 ميلاً، ويقول العلماء إنهم سينقلون الكبريتات بطائرات مصممة على ارتفاعات عالية أو بالونات أو مسدسات بحرية كبيرة.

ولا توجد تكنولوجيا أو طائرات حالية مناسبة، لكن الفريق يقول إنه يمكن إنشاء النظام في غضون 15 عاماً.

وأكد الباحثون أنهم يطورون ناقلة جديدة مصممة خصيصاً لها قدرات كبيرة على الحمولة الصافية ولن تكون صعبة من الناحية التكنولوجية أو باهظة التكلفة.

وتقدر تكلفة إطلاق نظام بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) مع تكاليف تشغيل 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.25 مليار دولار) في السنة.

يعترف الفريق أنه سيكون هناك مخاطر كبيرة مع النظام الافتراضي، وستكون هناك حاجة للتنسيق بين بلدان متعددة في كلا نصفى الكرة الأرضية مطلوباً، كما أن التقنية قد تعرض الزراعة للخطر أو تؤدى إلى الجفاف أو تسبب الطقس المتطرف.

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