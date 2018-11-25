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ضبط مضيف طيران ماليزي بلندن.. ارتكب جريمة غير متوقعة

ضبط مضيف طيران ماليزي بلندن.. ارتكب جريمة غير متوقعة
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تواصل – وكالات:

لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير في الرحلة من لندن إلى كوالالامبور.

وألقت السلطات البريطانية القبض على مضيف طيران تابع للخطوط الماليزية، بعد أن عثروا معه على مبلغ 190 ألف دولار، حاول العبور بها عبر البوابات الأمنية.

وحاول الرجل الذي يعمل مع الخطوط الماليزية تبرير الكمية الكبيرة من النقود، زاعماً أنه أراد التسوق بهذه الأموال ولكن لم يتسن له الوقت لذلك.

ولكن السلطات لم تصدّق هذه الراوية بسبب عدد من الثغرات في القصة، ومنها المبلغ المالي الكبير الذي لا يكون عادة بحوزة شخص يعمل كمضيف طيران، وثانياً أن بعض الرحلات أثبتت أنه ذهب للتسوق بالفعل، ولكنه لم يستخدم هذه الأموال.

وثبتت السلطات تهمة “غسيل الأموال” بمضيف الطيران، وتقرر حبسه 12 شهراً بعد التحقيق معه.

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