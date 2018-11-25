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تهيئة أجنحة تنويم للمرضى النفسيين في المستشفيات العامة والتخصصية

تهيئة أجنحة تنويم للمرضى النفسيين في المستشفيات العامة والتخصصية
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تواصل – واس :

أفادت وزارة الصحة أنها تعمل على تنفيذ مبادرة لتهيئة المرافق الصحية في مستشفياتها لإنشاء أجنحة تنويم للمرض النفسيين وذلك في المستشفيات العامة و التخصصية ذات السعة السريرية أكثر من 100 سرير وفق معايير محددة وبناءً على ما تضمنه الأمر السامي الكريم بإلزام كل مستشفى عام سعته أكثر من 100 سرير بتهيئة جناح تنويم بحدود 10% من السعة السريرية للمستشفيات كمرحلة أولى.

وبدأت الصحة في المرحلة الأولى بتهيئة جناح أو جناحين تنويم في كل مستشفى عام في منطقة ومحافظة المملكة وذلك بهدف دمج خدمات الصحة النفسية في المستشفيات العامة والتخصصية وتسهيل الحصول عليها ، والتخفيف من آثار الوصمة .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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