لماذا مات عشرات من موظفي سامسونج بالسرطان وأورام الدماغ؟

وكانت تقارير وكالة أسوشيتد برس كشفت أن عشرات الموظفين، الذين كانوا يعملون في مصانع سامسونج الخاصة بتصنيع الموصلات الكهربائية وشاشات العرض بتقنية الكريستال السائل “LCD”، عانوا من أمراض خطيرة مثل سرطان الدم وأورام الدماغ، مشيرة إلى أن بعضهم توفوا نتيجة ذلك.

وجاء إعلان شركة التكنولوجيا العملاقة بعد أسابيع من موافقة سامسونج ومجموعة من موظفيها المرضى على شروط التعويض، التي اقترحها أحد الوسطاء، لتنتهي بذلك الأزمة التي استمرت لأكثر من عقد.