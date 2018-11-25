الفساد يصل جامعات إيران.. ومقاعد للبيع في كلية الطب

تواصل – وكالات:

كشف النائب، محمود صادقي، عضو اللجنة التربوية بالبرلمان الإيراني، أن الفساد المستشري في أجهزة الدولة وصل الجامعات، حيث يتم بيع مقاعد في كليات الطب.

وقال صادقي في تصريحات لموقع “تابناك” السبت إن هناك تقارير تشير إلى أن بعض المقاعد في كليات الطب يتم بيعها بسعر ما بين 400 و500 مليون تومان إيراني (32 إلى 40 ألف دولار تقريباً).

وذكر النائب أن “من يدفعون هذه المبالغ يحصلون على الأموال بمساعدة بعض الشركات المتورطة بالفساد، ومن خلال مجموعة شركات تابعة لوزارة الصحة”.

وبلغ الفساد مستويات غير مسبوقة في إيران طال أعلى المستويات، حيث حذر النائب الإيراني أمير خوجسته، في تصريحات في 2 نوفمبر الجاري، من أن مسؤولين كبار بالدولة هم من ينشرون الفساد.

وقال خوجاسته، الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد المالي في البرلمان الإيراني، إن الفساد أصبح واسع الانتشار في جميع وزارات الحكومة الإيرانية.