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جندي بحرس الحدود يفاجأ بأسرة فوق سقف سيارة بعدما داهمتها السيول

جندي بحرس الحدود يفاجأ بأسرة فوق سقف سيارة بعدما داهمتها السيول
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تواصل- مكة:

أنقذ جندي بحرس الحدود في محافظة الليث بمنطقة مكة، أسرة سعودية من الغرق بعدما حاصرتها السيول التي داهمت حي الكليبية، الجمعة الماضية.

وعثرت دورية تابعة لحرس الحدود أثناء مرورها على الطريق الدولي شمال المحافظة، على مواطن وزوجته ورجل مسن يستقلون سيارة من نوع “هايلوكس”، وكان الرجل وزوجته فوق سقف السيارة فيما كان المسن في الصندوق.

الرقيب أبو طالب البركاتي أحد رجال حرس الحدود، اقتحم السيل وتمكن من الوصول إلى السيارة، وأنقذ أفراد الأسرة واحداً تلو الآخر بمساعدة عدد المواطنين، قبل أن يتم نقلهم إلى مكان آمن.

 

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