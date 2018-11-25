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بالفيديو.. شبان يتزلجون على كثبان البرَد بطريقة مثيرة في الجوف

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تواصل – الجوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشابين حمد العواد وسطام الشلاقي، أثناء تزلجهما على البَرَد الكثيف، الذي تشكل كالجليد في نفود أبو راسين بمنطقة الجوف، وتحديداً بسكاكا شمال السعودية.

وظهر حمد وسطام وهما يمارسان التزحلق من أعالي الكثبان الرملية على البَرَد، وبطريقة جديدة وغير معهودة، لينطلقا كالسهم نحو الأسفل، ويتم توجيه الحركة بواسطة اليدين.

ووفقا لـ”العربية.نت” فقد صرح ” حمد العواد” أحد المشاركين في المقطع قائلا: “خرجنا بشكل طبيعي كعادتنا، وصادفنا الرمال وقد اكتست بالبرَد، ونفذنا تجربتنا بطريقة لم نعهدها من قبل، فصعدنا أعلى الكثبان الرملية في نفود سكاكا، لنتجه نحو الأسفل بسرعة عالية ونتحكم بالحركة بأيدينا”.

وبين حمد، أنه استخدم وصديقه الشلاقي الجاكيت العادي لممارسة “الزحلقة” عليه، ليسهل عملية الحركة وسرعتها.

وأضاف: “لم نكن نخطط لمثل هذه التجربة، لكن أجبرتنا الفرحة ونحن نشاهد الرمال وقد اكتست بالبياض، هبطنا بهذه الطريقة وبسرعة عالية أشبعت روح المغامرة لدينا، فلم نكن نتوقع ردود الفعل الواسعة، حين انتشرت المقاطع خلال ثوانٍ لتتشارك آلاف المرات عبر منصات التواصل ومن مختلف مناطق السعودية.

وأشار، أنهم يحبون الخروج نحو الصحراء بشكل دائم، ويمارسون رياضات مختلفة، وهذه واحدة منها، وهي تجربة جديدة ربما يتم تطويرها كما تم تطوير التزحلق على الرمال بواسطة الزلاجات، فجميعها صرعات شبابية خرجت من مثل هذه الرحلات، وتبنتها شركات مهتمة بالرحلات.

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