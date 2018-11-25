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تكتلات «واتساب» تقرّر مصير تقارير «الشورى»

تكتلات «واتساب» تقرّر مصير تقارير «الشورى»
الشورى
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تواصل- الرياض:

قال مصادر، إن تقارير الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، التي ترد إلى مجلس الشورى، تناقش عبر قروبات «واتساب» الخاصة بأعضاء في المجلس قبل طرحها تحت قبة الشورى، وفقا لـ«عكاظ».

ويشير البعض إلى أن القروبات قد تكون مفيدة لدراسة بعض المواضيع التي تتعلق بإجراءات رسمية مرسومة داخل أي جهاز، لكنها مضرة كثيرا بما هو معمول به في مجلس الشورى.

ويذهب آخرون إلى أن «القروبات»، تسهم في تغيير قناعات بعض الأعضاء، وتوجه بوصلة آرائهم وتوجهاتهم، بما لا يحقق المصلحة العامة عند التصويت عليها، أو المداخلات بشأنها.

ولفتوا إلى أن تقرير مصير ما يطرح على جدول الأعمال قبل مناقشته في المجلس من تقارير وتوصيات ووجهات نظر، أمر لا يخدم المصلحة العامة، باعتبار أن ما يناقش قضايا مهمة للوطن والمواطن، ولا يجب أن تخضع للوصاية أو التكتلات والقناعات الشخصية، التي تدار من خلال القروبات.

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