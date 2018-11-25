تعديل بسيط في وجباتك يحميك من «الخرف»

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تواصل – وكالات:

حثّت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة هارفارد الرجال على تناول المزيد من الخضروات والفواكه لحماية الذاكرة من الضعف والتدهور مع التقدم في العُمر.

وأظهرت نتائج الأبحاث أن أفضل الأطعمة لوقاية الذاكرة من الخرف هي الخضروات الورقية الخضراء، والفواكه البرتقالية والحمراء، وعائلة التوت والفراولة (الفريز).

وتمتاز الدراسة التي نُشرت في دورية “نيورولجي” بأنها تتبعت البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 27 ألف رجل على مدى 26 عاماً بين عامي 1986 و2002. وتم تسجيل البيانات كل 4 سنوات طوال فترة البحث.

وبينت النتائج أن تناول الرجل كمية كبيرة من الخضروات والفواكه وعصير البرتقال يوفر حماية جيدة للذاكرة من التدهور بعد سن الـ 60.

ووجد فريق البحث أن الرجال الذين تناولوا 6 حصص من الخضروات والفواكه يومياً قل تعرضّهم لضعف الذاكرة بنسبة 34 بالمائة مقارنة بمن تناولوا حصتين. وأن تناول عصير البرتقال يومياً حقق نتائج أعلى حيث قل خطر ضعف الذاكرة بنسبة 47 بالمائة.

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