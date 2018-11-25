عسير.. إصابة مواطن في تبادل لإطلاق نار على طريق «يدمة تثليث»

تواصل – عسير:

أُصيب مواطن أربعيني بأعيرة نارية على الطريق الرابط بين محافظتي يدمة وتثليث، بعد تبادل لإطلاق النار بين آخرين أصابوه ولاذوا بالفرار، ونجا مرافقه من الحادثة، فيما بادر مطلقو النار بتسليم أنفسهم للجهات المختصة في محافظة يدمة، ونقل المصاب وهو في حالة سيئة إلى مستشفى يدمة لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح، أنه أثناء قيام دوريات “مجاهدي” مركز الحلية التابعة لقطاع تثليث بأعمالهم الروتينية اليوم، وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقرب من الموقع المسمى “مفرق عروى” على الطريق الرابط بين محافظة يدمة بمنطقة نجران ومحافظة تثليث بمنطقة عسير، وجدوا مواطنا في العقد الرابع من العمر مصابا بطلق ناري وفي حالة حرجة للغاية، ومعه مرافق سعودي آخر سليم داخل نطاقهم الإشرافي في الحدود الإدارية بمنطقة عسير.

وأشار “آل جرمان” إلى أن دوريات المجاهدين قدمت للمصاب الإسعافات الأولية اللازمة، ونظرًا لسوء حالته تم إسعافه لمستشفى يدمة بمنطقة نجران؛ كونه أقرب موقع لتلك المنطقة.

وأوضح أنه باستجواب المرافق عن المتسبب بالإصابة؛ أفاد بأنه تم تبادل إطلاق النار مع مواطنين آخرين بسبب خلاف نشب بينهم.

ولفت إلى أنهم اتجهوا لمحافظة يدمة، وتم تمرير البلاغ عن الأشخاص، واتضح أنهم بادروا بتسليم أنفسهم للجهات المختصة.