حادثة مفجعة.. غرق طفلة عمرها 4 سنوات بمسبح استراحة في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

ودعت إحدى الأسر بمكة طفلتهم البالغة من العمر قرابة أربع سنوات، بعد أن غرقت بأحد المسابح في وادي نعمان.

وتعود تفاصيل القصة المأساوية إلى اجتماع العائلة للتنزه بإحدى استراحات وادي نعمان، والتي يوجد فيها مسبح، وتسللت الطفلة في غفلة من أفراد العائلة، ومرت من بين حواجز المسبح الحديدية، وسقطت داخله، وظلت تتخبط حتى غرقت.

وبعد فترة من الزمن افتقدت الأسرة الطفلة، وبالبحث عنها عثر عليها في المسبح من دون أي حركة، لتعم بعدها حالة من الصراخ والهلع بين الحضور، وتم انتشال الطفلة من المسبح، واتضح أنها فارقت الحياة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع بدورها، وتولى مركز شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.

يُذكر أن الطفلة المتوفاة هي وحيدة أمها، وذهبت برفقة أسرتها دون أن ترافقها أمها، والتي فضلت البقاء في المنزل لتتلقى خبر وفاتها.