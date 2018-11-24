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هل يتم تعليق الدراسة في الرياض؟

هل يتم تعليق الدراسة في الرياض؟
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تواصل – فريق التحرير:

تساءل طلاب وأولياء أمور في تغريدات على موقع “تويتر”، مساء السبت، عن تعليق الدراسة في الرياض؛ تزامناً مع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة، ووسط تحذيرات من “الدفاع المدني”.

وجاءت تلك التساؤلات مع التحذيرات التي أصدرها الدفاع المدني بمنطقة الرياض، التي نبه فيها على المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية، ورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وبين الدفاع المدني أن الأمطار المتوقعة تشمل العاصمة الرياض، والدوادمي، والمجمعة، ورماح، والزلفي، والخرج، وعفيف، وشقرا، علاوة على الأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى يوم غد الأحد بمشيئة الله.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي تعرضت لمياه الأمطار.

قياس ينفي

وفي السياق ذاته، نفى المتحدث الرسمي لمركز “قياس” إبراهيم الرشيد، صحة ما تردد عن تأجيل عقد الاختبارات بالمركز الوطني للقياس بسبب الأحوال الجوية.

وأكد “الرشيد” – عبر حسابه الرسمي على “تويتر” – أن المركز يراعي جميع الحالات، ومن يتعذر حضوره بسبب الأحوال الجوية يمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل التواصل وسيتم مساعدته وتقديم الدعم له.

الأهالي حائرون

وبين نفي قياس تعليق الاختبارات، وتحذيرات “الدفاع المدني والأرصاد” وقوع الأهالي في حيرة من أمرهم، خصوصاً أنهم طالبوا أكثر من مرة بأن يكون تعليق الدراسة قبل بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات؛ حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه، وهي حماية الأرواح.

والمعروف أن تعليق الدراسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقاً للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

من صاحب الصلاحية؟

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني.

وقررت الوزارة أن يكون تعليق الدراسة محصوراً على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.

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