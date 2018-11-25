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خريطة توقعات أمطار الأحد على مناطق المملكة

خريطة توقعات أمطار الأحد على مناطق المملكة
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تواصل – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس ليوم الأحد، أنها تتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

وأضافت أنه يتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وأجزاء من حدود الشمالية، إضافة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة مع فرصة لتكون الضباب على تلك المناطق.

وأبانت حالة الرياح على البحر الأحمر ستكون سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، غداً الأحد، فسوف تكون كالتالي:

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