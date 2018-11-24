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وظائف تمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم بالداخل

وظائف تمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم بالداخل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) بمدينة الرياض، توفر وظائف شاغرة بمسمى (ممرض أول) لحديثي التخرج لحملة البكالوريوس، من خلال برنامج (تطوير الخريجين الجدد Graduate Development Program).

مسمى البرنامج:
– برنامج تطوير الخريجين الجدد.

المسمى الوظيفي:
– ممرض أول.

الشروط:
*للسعوديين:
– درجة البكالوريوس في تخصص التمريض (لا يشترط وجود خبرة).
– وجود ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

*لغير السعوديين:
– درجة البكالوريوس في تخصص التمريض مع خبرة لمدة سنتين في مجال التمريض بالمستشفيات.
– أو درجة الدبلوم مع خبرة أربع سنوات في مجال التمريض بالمستشفيات.
– وجود رخصة تمريض مرخصة من بلده، وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/01/21م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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