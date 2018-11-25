مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

تواصل – وكالات:

ذكر متحدث باسم القوات الدولية في أفغانستان اليوم السبت، أن جندياً أمريكياً قُتل في البلاد.

وتجنب البيان الكشف عن المكان المحدد للحادث، قائلاً إنه “طبقاً لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، لا يتم الكشف عن اسم أي جندي أمريكي يُقتل إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ أقرب المقربين له”.

وتزايدت الهجمات على القوات الدولية من جانب عناصر من القوات الأفغانية في الأسابيع الأخيرة، وكان جندي أمريكي قد قُتل وأُصيب آخر شرقي أفغانستان أوائل هذا الشهر، فيما يبدو أنه هجوم واضح من الداخل.

وفي الشهر الماضي، شنت حركة طالبان هجوماً على مجمع الحاكم بمدينة قندهار جنوب البلاد خلال اجتماع حضره قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” الجنرال سكوت ميلر، ولكنه لم يُصب بأذى.