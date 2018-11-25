البحرين: رصدنا 40 ألف رسالة إلكترونية للتأثير سلباً على الانتخابات مصدرها إيران

تواصل – وكالات:

كشفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين، عن رصد نحو 40 ألف رسالة إلكترونية مصدرها “إيران” جميعها تستهدف التأثير سلباً على العملية الانتخابية التي تشهدها “البحرين” اليوم لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

ووفقاً لـ”الشرق الأوسط” فقد صرح المدير العام للإدارة، بأنه استكمالاً لما تم الإعلان عنه صباح اليوم (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة التي تلقاها مواطنون، وتدّعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، منوهاً إلى أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل.

وأشار إلى أن التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضاف أن أعمال الرصد والمتابعة دلت على أن “إيران” مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية.

يُذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد حذر في وقت سابق اليوم، من تداول رسائل مزورة وغير صحيحة يتم إرسالها، ومفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين، وتدعو الناخبين إلى عدم الحضور للمركز الانتخابي.

وانطلقت صباح اليوم الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً كبيراً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينيتش).