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عنصر غذائي مهم جدّاً لجسم الإنسان لكنه قد يسبب الوفاة.. تعرف عليه

عنصر غذائي مهم جدّاً لجسم الإنسان لكنه قد يسبب الوفاة.. تعرف عليه
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور فاضل الرويعي استشاري أمراض كلى وبَاطِنَة وأستاذ مساعد في الطب الباطني أن “البوتاسيوم” مهم جداً لجسم الإنسان، موضحاً أنه يحصل الجسم عليه عن طريق الغذاء.

وبين “الرويعي” في تغريدة له على “تويتر” أن الكلية تتخلص من ٩٠% من البوتاسيوم الذي يحصل عليه جسم الإنسان عن طريق الأكل والجهاز الهضمي يتخلص من ١٠% ليكون هناك توازن بمستوى البوتاسيوم بالجسم فعند حصول فشل كلوي يتراكم البوتاسيوم بالجسم لمستويات خطيرة قد تسبب الوفاة، ولهذا السبب ينصح مريض الفشل الكلوي بحمية قليلة البوتاسيوم.

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