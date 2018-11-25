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استحداث عيادتي الوباء الكبدي «c» والأمراض المعدية بمستشفى حفر الباطن

استحداث عيادتي الوباء الكبدي «c» والأمراض المعدية بمستشفى حفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

دشنت “صحة حفر الباطن” عيادتين في مستشفى حفر الباطن المركزي “عيادة الوباء الكبدي C” و”عيادة الأمراض المعدية؛ سعياً إلى تطوير الخدمة المقدمة وللمساهمة في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

وقالت “صحة حفر الباطن”: تم تدشين عيادة الوباء الكبدي «C» كأول عيادة متخصصة بهذا المرض في حفر الباطن التي تهتم بأمراض الكبد والتهاباته وتهدف إلى تعزيز الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي والأمراض المرتبطة به وإجراء فحوصات بشأنه ومكافحتها.

وأضافت: تهدف العيادة كذلك إلى زيادة مستوى وعي أفراد المجتمع بالتهاب الكبد الفيروسي والأمراض التي يسببها وتشمل الأمراض المعدية المعروفة باسم التهابات الكبد A وB وC، وتمثل هذه الفيروسات خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وأردفت: أنه يجب فحص التهاب الكبد (سي) في الحالات التالية: إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاباً بالفيروس، أو أجريت عملية جراحية، أو تم نقل دم إليك قبل عام 1990م، أو كنت مصاباً بأمراض الدم الوراثية، أو أجريت عملية غسيل كلوي، أو كنت تعاني ارتفاعاً في إنزيمات الكبد.

وفي ذات السياق: استحدثت صحة حفر الباطن بمستشفى حفر الباطن المركزي عيادة الأمراض المعدية التي تهتم بتوعية المجتمع وعلاج الأمراض المعدية كالدرن والسل والحمى الشوكية والحمى المالطية وغيرها من الأمراض.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن توفر علاج فيروس الكبد سي بنسبة شفاء تتجاوز الـ٩٥٪، بعد أنْ كان من الأمراض المستعصية ودعت الراغبين بالحصول على العلاج الاتصال بـ 937.

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