الشيخ المنيع: إمام المسجد هو المسؤول عن نداء الصلاة في الرحال

تواصل – الرياض:

قال المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع، إن النداء بالصلاة في الرحال مسؤولية إمام المسجد، حسب تقديره للظروف القاهرة التي قد تمنع المصلين من الوصول للمسجد أو تشكل خطراً عليهم.

وأضاف الشيخ المنيع وفقاً لـ”عكاظ” أنه يمكن للمصلين الجمع بين الصلوات في بعض الظروف؛ تخفيفاً للأضرار مثل تغيرات الطقس وجريان السيول وغزارة الأمطار.

ولم تُقم صلاة الجمعة في أحد الجوامع بمحافظة عنيزة أمس بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة، التي ترتب عليها ارتفاع منسوب المياه في الطرقات المؤدية إلى الجامع، فنادى إمام الجامع في مكبر الصوت قائلاً: “صلوا في رحالكم”.

وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – قال إن هناك حالات يشرع فيها الصلاة في الرحال، مثل أوقات المطر والدحض، فيقول المؤذن: صلوا في رحالكم عند قوله: حي على الصلاة، أو يقول: صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم.. بعد الأذان، إذا كانت هناك مشقة على الناس من جهة المطر أو الزلق في الأسواق، مستشهداً بحديث نبوي في ذلك.