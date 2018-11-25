الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خريطة توقعات أمطار الأحد على مناطق المملكة

خريطة توقعات أمطار الأحد على مناطق المملكة

هل يتم تعليق الدراسة في الرياض؟

هل يتم تعليق الدراسة في الرياض؟

التفاصيل الكاملة لمبادرة القروض السكنية للعسكريين (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لمبادرة القروض السكنية للعسكريين (إنفوجراف)

بالفيديو.. صاحب السيارة الفارهة المحترقة بجدة يكشف تفاصيل جديدة

بالفيديو.. صاحب السيارة الفارهة المحترقة بجدة يكشف تفاصيل جديدة

قصر المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية بمكة والمدينة على المواطنين

قصر المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية بمكة والمدينة على المواطنين
0

تواصل – مكة:

وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وأصبح النظام سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أيام.

وتعني المشاركة بالوقت حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية (الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي) لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية على أنه لا يجوز مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة ودلائل الإجراءات.

كما تنص على قصر مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك جميع المسوقين.

ويشترط للحصول على رخصة النشاط توافر عدد من الضوابط منها، أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص استثمار وفق اللوائح؛ وذلك للعقارات التي تقع خارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يشترط أن يكون العقار حاصلاً على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول، وأن يكون مملوكاً لصاحب الطلب أو بعقد إيجار لا يقل عن 20 عاماً، وتكون مدة الرخصة 15 عاماً قابلة للتجديد لعشرة أعوام.

وألزمت اللائحة المرخص له وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها بتوظيف سعوديين؛ وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

ولا يجوز للمرخص له – بحسب اللائحة – أن يبرم عقد مشاركة بالوقت وحدة تقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة تتجاوز إجمالي مدة حق الانتفاع بالمشاركة بالوقت سنتين، بما يتماشى مع ما ورد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

ويتيح النظام للمفتشين ضبط المخالفات، ومتابعة أي عقار أو مكتب تسويق يمارس النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين في المنشأة محل التفتيش، والدخول لأي وحدة مخصصة للاستخدام ضمن هذا النظام، لكن لا يحق لهم تفتيش ودخول الوحدات المشغولة بنزلاء إلا بعد أخذ الإذن من شاغلي الوحدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

في 3 مدن.. «الإسكان» تعلن عن 9295 وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء

في 3 مدن.. «الإسكان» تعلن عن 9295 وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء

الإسكان توضح أسباب فرض رسوم الـ«1500» ريال لحجز الوحدات

الإسكان توضح أسباب فرض رسوم الـ«1500» ريال لحجز الوحدات

عقبة المعلك بـ«رجال ألمع».. موقع سياحي وطبيعة خلابة تفتقر لطريق ممهد (صور)

عقبة المعلك بـ«رجال ألمع».. موقع سياحي وطبيعة خلابة تفتقر لطريق ممهد (صور)

خلال 3 أسابيع.. اكتمال حجز 1200 وحدة سكنية بمشروع «رتاج مكة»

خلال 3 أسابيع.. اكتمال حجز 1200 وحدة سكنية بمشروع «رتاج مكة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>