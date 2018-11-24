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«الشؤون البلدية» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الوحدات السكنية

«الشؤون البلدية» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الوحدات السكنية
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تدرس حالياً احتياجات المدن للوحدات السكنية، وذلك ضمن المخططات الإرشادية التفصيلية للمدن، ويتم برمجتها زمنياً بما يتناسب مع نمو المدينة والزيادات السكانية بها حتى عام 1450هـ.

وبينت الوزارة أن الأراضي الحكومية غير المستغلة التابعة للبلديات، يتم تخصيصها للمنح السامية ووزارة الإسكان؛ لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن أراضي البلديات تعدُّ أصولاً ثابتة، وتخصيصها يتم وفق احتياجات المدن الآنية والمستقبلية في الخدمات العامة الدينية منها: التعليمية، والصحية، والترفيهية، وغيرها، وفي المرافق العامة، مثل: الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها.

وأشارت؛ وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن التخصيص يتضمن التعويضات عند نزع الملكية للمواطنين في مشروعات توسعة الطرق والمشروعات التطويرية بالمدينة، إضافةً إلى استثمارها بما يعود بالنفع على المدن.

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