وزير العمل يكرِّم مفتشاً تعرض للطعن على يد عمالة وافدة

تواصل – الرياض:

كرَّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الجمعة، المفتشَ عمر جابر العسيري في مدينة الرياض، الذي تعرض في وقت سابق للطعن بآلة حادة في كتفه من قبل عمالة وافدة.

وتعرض العسيري للحادث أثناء أدائه لمهامه الميدانية ضمن حملة تفتيشية استهدفت إحدى الأسواق بحي البطحاء، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وغادر المستشفى بعد علاجه والاطمئنان على صحته.

وتسبَّب رصد المفتش عدة مخالفات ارتكبتها العمالة المخالفة، في دفع أحدهم لارتكاب الجريمة، فيما تم التحفظ على هويات الجناة؛ للتنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.