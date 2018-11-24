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سفارة المملكة بباريس تدعو لتوخي الحذر بسبب «الاستنفار الأمني»

سفارة المملكة بباريس تدعو لتوخي الحذر بسبب «الاستنفار الأمني»
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تواصل – الرياض:

وجهت سفارة المملكة في باريس تحذيراً لرعاياها من المواطنين بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه، وما حولها؛ وذلك لخطورة تطور الأوضاع هناك، طالبة التواصل معها في حال حدوث طارئ.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، حالة استنفار أمني؛ جراء احتجاجات “السترات الصفراء”، التي من المتوقع أن يُشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، بالتزامن مع مظاهرة ثانية ضد العنف الجنسي ومباراة في الرغبي.

ونقل موقع “بي إف إم تي في” الفرنسي، أن حركة المرور ستكون ممنوعة في منطقتي “الشانزليزيه” و”لا كونكوغد”، ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً؛ تفادياً لأي مشاكل أو عرقلة في السير.

وأشار مصدر – وفقاً لسكاي نيوز – إلى أن اليوم السبت سيتميز باحتجاجات “السترات الصفراء”، على أن تنطلق بعد منتصف النهار احتجاجات نسائية ضد الاعتداءات الجنسية، تمت الدعوة لها باستخدام الهاشتاق #NousToutes (نحن كلنا)، ثم مباراة في الرغبي.

وتابع أن السلطات الأمنية والحكومية تسعى إلى تأمين كل هذه الأحداث حتى تمر دون أي انفلاتات أو مشاكل، حيث اعتمدت على نحو 3 آلاف رجل أمن؛ لاحتواء غضب المتظاهرين في العاصمة الفرنسية.

ويتوقع احتشاد عشرات الآلاف احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، في مطلع الأسبوع الثاني من احتجاجات “السترات الصفراء”، التي أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة، لا سيما في المناطق التي يقصدها السياح؛ تجنباً لأي اصطدامات.

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