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سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة تعديلات أنظمة دخول المسافرين بمركباتهم

سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة تعديلات أنظمة دخول المسافرين بمركباتهم
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تواصل – الرياض:

أكدت سفارة المملكة لدى الأردن، أمس الجمعة، عدم إجراء السلطات الأردنية أي تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة.

جاء ذلك تعليقاً على مقطع فيديو متداول لمواطن يناشد السفارة التدخل لحل الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام العنزي إن السفارة تواصلت مع دائرة الجمارك العامة الأردنية للاستفسار حول هذا الموضوع، حيث اتَّضح أن التعليمات الأردنية كانت وما زالت تنص على السماح للسيارات الأجنبية بالدخول والإقامة على الأراضي الأردنية لمدة 8 أشهر، سواء كان ذلك بشكل مستمر أو متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة.

ودعا العنزي مواطني المملكة إلى التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، معرباً عن الشكر للعاملين الأردنيين في المنافذ الحدودية لتفهمهم وتعاونهم مع الحالات الإنسانية التي يستوجب دخولها لظروف طارئة رغم تجاوزها المدة النظامية في الدخول.

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