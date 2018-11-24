بالفيديو.. صاحب السيارة الفارهة المحترقة بجدة يكشف تفاصيل جديدة

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تواصل – جدة:

قال صاحب السيارة الفارهة، التي أحرقت في جدة الأسبوع الماضي بواسطة شخص تنكر بزي نسائي، إن كاميرات المراقبة بمنزله ساعدت الشرطة كثيراً في التعرف على الجاني.

وأضاف المواطن عمرو بافيل، في حديث أدلى له لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشرطة تمكنت من القبض على الجاني بعد 3 أيام من وقوع الجريمة.

وأوضح أنه استيقظ صباح يوم الجمعة قبل الماضي على أصوات الجيران، وحينما خرج من منزله لمعرفة ما يحدث، وجد سيارته محترقة، فتم الاتصال بالدفاع المدني، الذي حضر سريعاً وأخمد الحريق، مضيفاً أن بعد مراجعة كاميرا المراقبة المثبتة في منزله تأكد أن الحريق حدث بفعل فاعل.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة قد أكد أمس الجمعة القبض على الجاني بعد تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة.

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