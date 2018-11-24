تساقط أحجار يُغلق عدة طرق في الباحة بسبب الأمطار (صور)

تواصل – الباحة:

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الباحة خلال الفترة الماضية في تساقط الأحجار، وإغلاق للطرق بسبب تجمعات المياه.

وباشر إدارة النقل في الباحة من خلال طواقمها البشرية والآلية لرفع مخلفات الأمطار وفتح طرق أغلقت جراء الأمطار وما صاحبها من تساقط صخور أو سيول جرفتها، وإزالة أحجار متساقطة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن فرع الوزارة بالمنطقة تلقى عدداً من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة وعمليات الدفاع المدني بالمنطقة ومركز الاتصال الموحد الخاص بالوزارة وذلك جراء تساقط الأمطار والتي شهدتها المنطقة هذا اليوم.

وتضمنت تلك البلاغات عدداً من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط أحجار وانقطاع لبعض الطرق الأسفلتية والطرق الترابية، والتي تم مباشرتها فوراً من قبل فرق الصيانة التابعة للإدارة بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مهندسين ومشرفين ومراقبين.

وأضاف المهندس المالكي أن الطرق التي يتم صيانتها حالياً بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس شملت، طريق الباحة – الحزم – المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور البسيطة والأتربة على سطح الطريق وتم إزالتها، وطريق الباحة – الطائف والذي شهد تجمعاً لمياه الأمطار في عدة مواقع، وطريق الباحة – بلجرشي – أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق المخواة – قلوة – الحجرة الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وبعض الانهيارات البسيطة في عدة مواقع على امتداد الطريق.

وأوضح أن الأمطار شملت عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء وعقبة ذي منعا وطريق وادي جرداء بني علي وطريق بيدة – معشوقة وطريق كرا – وراخ، وكان هناك بعض الانجرافات لبعض الطرق وانهيارات في عدة مواقع متفرقة، وتم تأمين مواقعها وتوجيه المعدات لإصلاح جميع الطرق المتضررة بشكل فوري وإزالة الانهيارات والتجمعات الصخرية والمائية من أسطح الطرق الأسفلتية، فيما تقوم أيضاً فرق الصيانة بصيانة كل من طريق عقبة ذي منعا وطريق عقبة الأبناء وعقبة حزنة وعقبة قلوة ذلك بسبب وجود بعض التساقطات الصخرية المتوسطة وتجمعات للمياه والمواد بسبب السيول التي مرت بها.

وأشار إلى أن جميع الطرق مفتوحة لحركة السير عدا عقبة حزنة فهي مغلقة احترازياً من قبل الدفاع المدني والمرور وذلك حفاظاً على سلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين بسبب التقلبات الجوية التي تمر على المنطقة، وعقبة ذي منعا لوجود عدة أضرار على سطح الطريق جار العمل على صيانتها.