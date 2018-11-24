الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا فعلت السيول في شوارع محافظة الليث

شاهد.. ماذا فعلت السيول في شوارع محافظة الليث

«الإعلام» ترد على مزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

«الإعلام» ترد على مزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم

توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

تساقط أحجار يُغلق عدة طرق في الباحة بسبب الأمطار (صور)

تساقط أحجار يُغلق عدة طرق في الباحة بسبب الأمطار (صور)
0

تواصل – الباحة:

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الباحة خلال الفترة الماضية في تساقط الأحجار، وإغلاق للطرق بسبب تجمعات المياه.

وباشر إدارة النقل في الباحة من خلال طواقمها البشرية والآلية لرفع مخلفات الأمطار وفتح طرق أغلقت جراء الأمطار وما صاحبها من تساقط صخور أو سيول جرفتها، وإزالة أحجار متساقطة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن فرع الوزارة بالمنطقة تلقى عدداً من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة وعمليات الدفاع المدني بالمنطقة ومركز الاتصال الموحد الخاص بالوزارة وذلك جراء تساقط الأمطار والتي شهدتها المنطقة هذا اليوم.

وتضمنت تلك البلاغات عدداً من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط أحجار وانقطاع لبعض الطرق الأسفلتية والطرق الترابية، والتي تم مباشرتها فوراً من قبل فرق الصيانة التابعة للإدارة بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مهندسين ومشرفين ومراقبين.

وأضاف المهندس المالكي أن الطرق التي يتم صيانتها حالياً بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس شملت، طريق الباحة – الحزم – المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور البسيطة والأتربة على سطح الطريق وتم إزالتها، وطريق الباحة – الطائف والذي شهد تجمعاً لمياه الأمطار في عدة مواقع، وطريق الباحة – بلجرشي – أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق المخواة – قلوة – الحجرة الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وبعض الانهيارات البسيطة في عدة مواقع على امتداد الطريق.

وأوضح أن الأمطار شملت عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء وعقبة ذي منعا وطريق وادي جرداء بني علي وطريق بيدة – معشوقة وطريق كرا – وراخ، وكان هناك بعض الانجرافات لبعض الطرق وانهيارات في عدة مواقع متفرقة، وتم تأمين مواقعها وتوجيه المعدات لإصلاح جميع الطرق المتضررة بشكل فوري وإزالة الانهيارات والتجمعات الصخرية والمائية من أسطح الطرق الأسفلتية، فيما تقوم أيضاً فرق الصيانة بصيانة كل من طريق عقبة ذي منعا وطريق عقبة الأبناء وعقبة حزنة وعقبة قلوة ذلك بسبب وجود بعض التساقطات الصخرية المتوسطة وتجمعات للمياه والمواد بسبب السيول التي مرت بها.

وأشار إلى أن جميع الطرق مفتوحة لحركة السير عدا عقبة حزنة فهي مغلقة احترازياً من قبل الدفاع المدني والمرور وذلك حفاظاً على سلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين بسبب التقلبات الجوية التي تمر على المنطقة، وعقبة ذي منعا لوجود عدة أضرار على سطح الطريق جار العمل على صيانتها.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. ماذا فعلت السيول في شوارع محافظة الليث

شاهد.. ماذا فعلت السيول في شوارع محافظة الليث

الأمطار تتسبب في انكسار السد الترابي بـ«الليث».. وإنقاذ 15 شخصاً (فيديو)

الأمطار تتسبب في انكسار السد الترابي بـ«الليث».. وإنقاذ 15 شخصاً (فيديو)

أمطار غزيرة على محافظات تبوك

أمطار غزيرة على محافظات تبوك

إخلاء 43 شخصاً داهمت مياه الأمطار منازلهم بالقصيم (صور)

إخلاء 43 شخصاً داهمت مياه الأمطار منازلهم بالقصيم (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>